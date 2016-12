Frankie & The Dubious Brothers (MG, NRW, DE)

Frankie & The Dubious Brothers (MG, NRW, DE)

Ron's YouTube Collected Playlists! Playlist: Frankie & The Dubious Brothers... (4 songs) Band Members: Frank Quacken Kurt Heinze Alwin Nagel Artist Name: Frankie & The Dubious Brothers Genres: Blues / Countryblues / Roots

Bio

Countryblues und mehr!

„Frankie & The Dubious Brothers" bringen den Folk- und Countrysound amerikanischer Vorbilder in den tiefen ländlichen Westen unserer Republik. Das Trio singt von Bären, einsamen Ramblin' Men, beseelten Radiopredigern, madonnenhaften Ladies, verruchten Honky Tonk Women oder schwer erziehbaren Outlaws wie Billy the Kid.

Frankie and the Dubious Brothers are:

Frank Quacken (voc, git, kazoo, lap steel, stompbox)

Kurt Heinze (git, bj, blues harp, voc),

Alwin Nagel (lap steel, mand, dobro, git, bass, voc)



facebook:

https://www.facebook.com/pages/Frankie-The-Dubious-Brothers/129465333789126