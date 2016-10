BluesCafe - Week 42, 17-23 okt 2016

Bluescafe Apeldoorn Netherlands 220 Gigs a Year! Op 6 januari 1994 opende het Bluescafe in Apeldoorn de deuren, waarmee een lang gekoesterde droom voor eigenaar Jan Kerseboom werkelijkheid werd. In Bluescafé Apeldoorn kun je genieten van virtuoze muziek. Er treden bekende en minder bekende artiesten op. Het podium wordt betreden door muzikanten van over de hele wereld. Iedere donderdagavond wordt er een jamsessie gehouden. Een leuke, gezellige avond met vrienden of vriendinnen begint hier. Bluescafé Apeldoorn heeft een sfeervolle zaal met achterin een bar. Bezoekersinformatie! Naam: Bluescafé Adres: Nieuwstraat 74A, 7311 BT Apeldoorn Telefoon: 055-5785014

Bijna elke Donderdag om 21:00 uur - JAMSESSIONS ~ WebSite ~ Meer info

Video Impressions Jamsessions @ Bluescafe Apeldoorn! Almost every Thursday ~ You can as Musician Jam @ Bluescafé, in Apeldoorn.

SPELREGELS:(Extra belangrijke info!) : BACKLINE AANWEZIG.

Jam Session Bluescafé Apeldoorn onder leiding van een sessieleider.

Teneinde de sessie goed te laten verlopen, worden de bands en muzikanten verzocht zichzelf even bij de Jamleider aan te melden.

De jam sessie begint op bijna elke donderdagavond om uiterlijk 21:15 uur.

Een paar spelregels voor de jamsessie:

De jamsessie begint iedere donderdagavond om ongeveer 21:00 uur

Zoals in het verleden regelmatig gebeurde is het niet meer mogelijk om te pas en te onpas op het podium te springen terwijl er een andere band en/of muzikant aan het spelen is.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij maximaal drie stukken ten gehore brengen. Als het erg druk is kan het zijn dat er maar twee stukken kunnen worden gespeeld.

Improviseren is leuk, maar hou de nummers kort; een langdradig, steeds herhalend nummer is voor het publiek niet echt leuk om te horen.

Om het ook voor de niet muzikant, maar de gewone cafébezoeker of muziekfanaat, een leuke avond te laten worden zijn een paar spelregels nu eenmaal nodig.





