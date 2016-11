Hoi Ron, Enorm bedankt voor het plaatsen van een foto van onze band Freewheelers Cello Band op je blog (bij gastenboek). We hopen ooooit een boeking te krijgen in de blues scene van mijn geboorteland :-) Heb zelf gespeeld met Cindy Peress, Ilene met Nicko Cristiansen (Livin'Blues) en we treden op met Willem van der Schoof op Hammond. Drummer naar keuze :-) Nu in de VS aan het opbouwen nadat Ilene een heftige operatie had (baarmoederkanker=verwijdering van alles), we hopen dat we een EU tour kunnen doen, voordat het te laat is. groetjes, Bas