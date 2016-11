Andere artikelen







Ron Cijs.



Het komt er op neer, wanneer je de tekst letterlijk leest, dat je alle foto's die jij geplaatst hebt op je weblog die je niet zelf gemaakt hebt moet verwijderen!



In dat geval wordt je weblog helemaal uitgekleed en is het niet meer aantrekkelijk voor de bezoeker.



Leuker kunnen we het niet maken (50plusser.nl) wel vervelender!



En dan heb ik het nog niet eens eens over die vervelende grote reclame blokken voor de bezoekers.



Foto's die men wettelijk niet mag plaatsen zijn;



1) Portretfoto's zonder toestemming van die persoon.

2) Copyright foto's zonder toestemming van de eigenaar (dit staat vermeld op de foto('s)).



Verder mag je alle foto's publiceren!



Groet, Ron Cijs



Zie: https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-gebruiken-dit-moet-je-weten-over-privacy-portretrecht-en-auteursrecht/







