Let op! (2)

Let op!

Openbaar/publiceer geen foto's waarvan u niet rechtmatig eigenaar bent. De kosten voor schending van copyright worden door 50plusser.nl in geval van een aanklacht aan u doorberekend. Door foto's te publiceren geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Heb je bovenstaande tekst al gelezen?

Nee? Hij staat zinds kort in alle blogs vermeld, als je hem opend, onderaan alle vakken waar je foto's kan toevoegen!



Het komt er op neer, wanneer je de tekst letterlijk leest, dat je alle foto's die jij geplaatst hebt op je weblog die je niet zelf gemaakt hebt moet verwijderen!



In dat geval wordt je weblog helemaal uitgekleed en is het niet meer aantrekkelijk voor de bezoeker.



Leuker kunnen we het niet maken (50plusser.nl) wel vervelender!



En dan heb ik het nog niet eens eens over die vervelende grote reclame blokken voor de bezoekers.



Foto's die men wettelijk niet mag plaatsen zijn;



1) Portretfoto's zonder toestemming van die persoon.

2) Copyright foto's zonder toestemming van de eigenaar (dit staat vermeld op de foto('s)).



Verder mag je alle foto's publiceren die niet onder auteursrecht vallen! Dus ook hier altijd tostemming vragen als je twijfeld!



Succes, Ron Cijs



Zie: https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-gebruiken-dit-moet-je-weten-over-privacy-portretrecht-en-auteursrecht/



Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons









Geplaatst op 11 november 2016 01:04 en 196 keer bekeken

Redone 10 nov 2016 09:01 Terecht er wordt genoeg gejat door sommigen!



50plusser.nl 10 nov 2016 10:23 De melding stond al op verschillende onderdelen vermeld maar we hebben er na een aanklacht voor gekozen om deze ook hier te vermelden.



Je mag wettelijk gezien geen enkele foto die je zelf niet hebt gemaakt zonder toestemming openbaren. Een naamsvermelding biedt ook geen bescherming, het mag gewoon niet!



Boetes kunnen per foto wel oplopen tot € 4500,-. Ik heb je daarover in het verleden al twee keer een pb of e-mail met waarschuwing over gestuurd. Jammer dat je zo negatief op ons reageert terwijl wij je proberen te beschermen.



Als je toch foto's wilt gebruiken ga dan op zoek naar CC Creative commons. Wikipedia heeft bijvoorbeeld zo'n database.



Ik adviseer je dus om alle foto's waarvan je geen eigenaar bent te verwijderen! Bij een aanklacht berekenen wij deze door. Bekijk eens hoeveel foto's je hebt staan en doe dat voor het gemak eens x € 750,-. Is dat het waard? Nogmaals, ik verzin dit niet het is wettelijk geregeld en via Google steeds makkelijker op te sporen.



Hartelijke groet en doe er je voordeel mee!,



Thijs















Labje 10 nov 2016 12:41 Terecht!!!



50plusser.nl 10 nov 2016 12:55 Het probleem is dat veel mensen zich van geen kwaad bewust zijn en denken dat de regels zoals Ron die heeft gedeeld gelden.















Awesome 10 nov 2016 20:15 *

Beste Redone, 50plusser.nl & Labje,



Bedankt voor jullie reactie op mijn artikel



Ik verwijs jullie naar de websites vermeld in mijn artikel voor de juiste informatie.



Groet, Ron Cijs



Gribou---Greet 10 nov 2016 21:50 De eerste link van je gaat hoofdzakelijk over het portret recht , maar er is meer in de fotografie .



Via bijgevoegde link wordt heel goed uitgelegd wat het copyright / auteursrecht inhoud



https://vinkacademy.nl/fotografietips/auteursrecht-copyright-creative-commons-copycats/#creativecommons

Je opmerking "Verder mag je alle foto's gebruiken ... dat is niet zo .

De foto's die ik bijvoorbeeld bij m'n weblog artikelen heb staan , mag je niet zomaar gebruiken daar zou je eerst toestemming voor moeten vragen .

Er zijn site 's waar je copyright vrije foto's kunt downloaden .



bijvoorbeeld :



https://pixabay.com/nl/



.















Awesome 11 nov 2016 00:50 *

Beste Gribou---Greet,



Bedankt voor je reactie op mijn artikel

En voor je uitgebreide uiteenzetting.



Klopt, je mag verder bijna niet alle foto's publiceren want die vallen dan onder auteursrecht.



Bedankt voor je inbreng van informatie!



Groet, Ron Cijs