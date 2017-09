Eliyah Tantra School Documentary

Chakras in tantra darkened.

Tantra (yoga)

Tantra (Sanskriet: tan = expansie; tra = bevrijding), ook tantrische yoga of tantra yoga genoemd, is een rituele praktijk uit de Vedische traditie, die gericht is op geestelijke verruiming en bevrijding. In de tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte, zowel door middel van meditatie alsook door de directe confrontatie met moeilijke omstandigheden voor het overwinnen van angsten en zwakheden. Tantra is een van de esoterische tradities die deel uitmaken van het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme. De boeddhistische traditie die sterk beïnvloed is door de geschriften Tantra's, is met name het vajrayana, ook wel tantrisch boeddhisme genoemd. Meer...



Tantra ≠ Seks

Tantra heeft een magische aantrekkingskracht. Vraag op straat wat tantra is en 9 van de 10 mensen koppelt tantra met seks. Waarom… eigenlijk geen idee. Natuurlijk wordt tantra “misbruikt” voor seksuele dienstverlening (massage), maar dat verklaart denk ik nog niet het seks imago. Natuurlijk zijn er tantravormen die seks centraal stellen in hun aanpak, maar ook dat verklaart dit wijdverbreide imago niet. Misschien is het wel zo simpel dat als mensen “seksuele energie” horen, dit automatisch met seks wordt gekoppeld. Eén element van tantra wordt eruit gelicht en uitvergroot. Meer...



